Сеул, , 14:41 — REGNUM

Правительство Республики Корея намерено инвестировать 25,5 млн долларов в развитие перспективной отрасли — беспилотных автомобилей. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на министерство науки и ИКТ.

Министерство науки и ИКТ, а также министерство торговли и промышленности собрали рабочую группу с участием научных консультантов. К 2021 году группа, при финансовой поддержке обоих ведомств, должна разработать программное обеспечение и создать технологии, которые позволили бы автомобилям управляться самостоятельно в необорудованных районах — например, за городом при отсутствии разметки и дорожных знаков. Кроме того, планируется внедрить систему управления на основе искусственного интеллекта, которая была бы способна принимать самостоятельные решения на основе изменяющейся дорожной обстановки, а также реагировать на возникающие опасности.

Подобные прототипы существуют и сейчас, но до сих пор никто в мире не смог создать полностью беспилотный автомобиль.