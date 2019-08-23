Веллингтон, , 13:08 — REGNUM

Новозеландские правоохранительные органы продолжают усиленно бороться с наркоторговлей. В частности, на улицах города Роторуа была найдена и конфискована партия метамфетамина стоимостью 36 миллионов долларов, сообщает новозеландское новостное издание New Zealand Herald.

Вес партии составил 60 килограммов, заявили в полиции. Ее удалось обнаружить благодаря показанием задержанного ранее наркоторговца, у которого при себе нашли 20 килограммов запрещённых веществ. Отмечается, что партия состояла из десятка уже расфасованных пакетиков, предназначенных для продажи, и нескольких больших пачек — предположительно, для транспортировки в другие регионы страны.

В последнее время власти Новой Зеландии активизировали борьбу с наркопреступностью: в августе были задержаны двое граждан Великобритании с 200 кг метамфетамина, а на берегу моря даже был обнаружен кокаин в пакетах стоимостью 3 млн долларов.