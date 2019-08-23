Токио, , 13:53 — REGNUM

22 августа муниципальное правительство крупнейшего портового города Японии Иокогамы объявило о том, что направило в Токио заявку на размещение курорта с казино к 2020 году. Курорт может быть размещен на пирсе Ямасита, который является популярным местом в городе. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», муниципалитет рассматривает такого рода курорт как источник финансов и возможность для привлечения туристов.

В 2018 году Япония приняла закон об открытии трех интегрированных курортов с казино, в основном, для иностранцев. Для японцев игровые заведения даже не будут рекламироваться. За шанс открыть курорт соревнуются уже несколько префектур и городов: город Осака, префектуры Вакаяма, Нагасаки и т.д.