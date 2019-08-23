Нью-Дели, , 12:47 — REGNUM

В индийских СМИ опубликовали информацию о намерении Пакистана прибегнуть к помощи афганских боевиков для дестабилизации ситуации в Кашмире. По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, Исламабад переправит более 100 террористов из Афганистана в кашмирскую долину.

Источники в разведывательных ведомствах Индии на условиях анонимности подчеркнули, что помимо афганских боевиков Пакистан также вооружил террористов из «Джаиш-е-Мухаммад», которые уже находятся в долине Липа на индийско-пакистанской границе и ожидают приказа проникнуть на территорию Кашмира. Сообщается, что на протяжении несколько следующих недель боевики могут ударить по ключевым объектам инфраструктуры в крупных городах региона, чтобы спровоцировать массовые беспорядки в Джамму и Кашмире. Таким образом, Пакистан пытается создать у мирового сообщества видимость дальнейшего углубления кризиса в индийском Кашмире.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил о ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке. Исламабад также пытается заручиться поддержкой ведущих мировых держав и заставить их оказать давление на Индию.