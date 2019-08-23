Нью-Дели, , 13:06 — REGNUM

С конца мая 2019 года, когда были объявлены результаты всеобщих парламентских выборов в Индии, в ряды правящей Бхаратия джаната парти (БДП) вступило 37,8 млн человек. Об этом 22 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Подавляющее большинство новых членов БДП вступило в партию в период с 6 июля по 21 августа. Вице-президент Бхаратия джаната парти Душьянт Кумар Гаутам подчеркнул, что причиной стремительного роста численности правящей партии стала не столько победа БДП на выборах, сколько популярность премьер-министра Индии Нарендры Моди и организационный талант президента БДП Амита Шаха. Отметим, что значительную долю присоединившихся к партии Моди составляют «перебежчики» из различных оппозиционных партий, таких как Индийский национальный конгресс (ИНК), Всеиндийский тринамул конгресс (ВТК) и партия Телугу десам (ТДП).

Напомним, что до «большого расширения» число членов Бхаратия джаната парти составляло 110 млн человек. Таким образом, за три месяца партии удалось увеличить свою численность более чем на 20%.