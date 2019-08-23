Архангельск, , 12:39 — REGNUM

Повышение уровня радиации в Северодвинске не испугало столичных блогеров и журналистов — команда «продвигателей» северного туризма посетит Архангельскую область в конце августа.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, блогеры и журналисты приедут в регион в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» с 24 августа по 3 сентября. Этот проект призван популяризировать туризм на Северо-Западе. «Серебряное ожерелье» объединяет самые исторически значимые области и города, включая Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Ленинградскую область, Вологду, Карелию, Ненецкий АО, Великий Новгород, Республику Коми, Псков, Мурманскую область.

Напомним, что из-за ЧП на военном полигоне в Архангельской области было зафиксировано повышение уровня радиации. На фоне тревожных новостей от визита в регион отказались несколько групп туристов.

Власти региона в противовес информации СМИ об ущербе туризму приводят данные о росте интереса к региону.

«Регион все чаще посещают индивидуальные туристы, особенно возрос интерес к краю у иностранцев. В столицу Поморья приезжают туристы из Великобритании, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Германии, США, Норвегии и других скандинавских стран», — сообщили в правительстве.