Краснодар, , 12:39 — REGNUM

На Кубани более 30 торгово-развлекательных центров остаются потенциально опасными — нарушения требований пожарной безопасности их собственники так и не устранили. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю по итогам совещания 22 августа.

Массовые проверки, как отмечалось на совещании, прошли после трагедии в марте 2018 года, когда при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек. В крае тогда было проверено 449 торгово-развлекательных центров. Было выдано более 180 предписаний, выявлено более четырех тысяч нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности. Однако и спустя уже почти полтора года из выявленных нарушений устранено чуть менее трёх тысяч — 69,6% от выявленных.

«На текущее время в 31 торгово-развлекательном центре остаются неустраненными нарушения требований пожарной безопасности», — сообщили в МЧС.

Врио главы регионального МЧС Иван Лунев констатировал: со стороны предпринимательского сообщества интереса к мерам противопожарной безопасности не наблюдается.

«И это можно считать одной из причин непонимания того, что соблюдение требований пожарной безопасности не является тормозом предпринимательской деятельности, а, наоборот, способствует её развитию и укреплению», — заявил руководитель управления.