Нур-Султан, , 12:37 — REGNUM

Общий убыток от лесных пожаров в Казахстане с начала 2019 года составил 221,2 млн тенге ($573 тыс.). Об этом заявил заместитель министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Ерлан Нысанбаев, сообщает 23 августа издание Yunews.kz.

По его словам, с начала года зарегистрировано 499 лесных пожаров общей площадью 65,4 тыс. га. Замминистра с сожалением напомнил, что в результате тушения пожара Жаркентском лесном хозяйстве погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Талдынском сельском округе Панфиоловского района Алма-Атинской области Казахстана во время тушения пожара погибли три человека, еще семеро получили ожоги различной степени тяжести.

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