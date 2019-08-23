Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 12:36 — REGNUM

В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области 47-летний местный житель обвиняется в жестоком обращении и убийстве животного, совершенном группой лиц из корыстных побуждений и по предварительному сговору.

В ноябре 2018 года жительница деревни Нечаевская предложила двоим односельчанам за вознаграждение убить её собаку. «Работу» она оценила в 100 рублей. Мужчины согласились и повели собаку в лес, но по дороге она убежала. Обвиняемый догнал её и жестоко убил её обухом топора.

Уголовное дело передано в Гусь-Хрустальный городской суд, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство и в суд поступит позже.