Копенгаген, , 13:21 — REGNUM

Согласно данным Управления рынком труда и кадров, в первой половине 2019 года на постоянной работе в Дании было зарегистрировано рекордное количество человек с недатским гражданством. Так, в первые шесть месяцев 2019 года датские компании наняли 222 500 иностранцев, что на 12 800 больше, чем в прошлом году.

По мнению преподавателя Ольборгского университета Лауста Хёгедаля, рост количества иностранной рабочей силы свидетельствует о том, что на рынок труда Дании все еще оказывается давление. По словам преподавателя, это также демонстрирует то, что привлечение кадров из-за рубежа является неотъемлемой частью поддержания экономического роста датских компаний — об этом пишет датская газета «Politiken» («Политикен»).

Министр занятости Дании Петер Хуммельгор заявил, что эта новость не должна рассматриваться исключительно как положительная, и назвал её «палкой о двух концах». «Я считаю, что иностранные кадры, разумеется, должны привлекаться на работу в Данию, но нам не стоит забывать о своих безработных. Более того, мы должны воспользоваться тем, что сейчас на рынке труда растет спрос на рабочую силу, и помочь переподготовить безработных датчан» — заявил министр.

По данным датской национальной статистики, на июнь 2019 года общая численность безработных в Дании составила 104 300 человек.