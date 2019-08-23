Москва, , 12:35 — REGNUM

Перспектива перехода на четырёхдневную рабочую неделю устраивает почти половину жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

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Так, инициативу по сокращению рабочей недели поддержали 49% опрошенных. При этом против высказался 31% респондентов, сообщает «Российская газета». Дать ответ на этот вопрос затруднились 20% граждан, принявших участие в исследовании.

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Четырехдневная рабочая неделя возможна только в отдельных отраслях: эксперт

Посвятить дополнительный выходной треть жителей России намерена общению с семьёй и детьми. А каждый пятый респондент в освободившееся время планирует искать дополнительную работу. 16% граждан хотят посвятить этот день отдыху.

Добавим, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Эту инициативу поддержали представители Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что такая мера позволит оптимизировать время труда и отдыха, однако подчеркнули, что зарплата при этом сократиться не должна.

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В свою очередь Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели в России. Обсудить этот вопрос планируют и депутаты Госдумы. Парламентарии намерены сделать это в ходе осенней сессии.