Москва, , 12:34 — REGNUM

В Москве на Поклонной горе пройдёт фестиваль прессы, сообщили журналистам в информационном центре правительства столицы.

Площадкой станет Парк Победы. Мероприятие запланировано на последний день лета, 31 августа. Оно начнётся в 10 утра и продлится весь день. Ожидается участие свыше 70 издательских домов и книжных редакций. Вход свободный.

Площадку фестиваля разделят на несколько тематических зон: «Бизнес», «Digital», «Спорт и здоровье», «Книги», «Увлечения» и «Дети». У каждой будет отдельная программа — встреча с авторами, мастер-классы, лекции, игры и другие развлечения.