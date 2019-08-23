Пермь, , 12:33 — REGNUM

В Пермском крае судебные приставы взыскали 3 млн рублей в пользу работника шахты «Рудная», который получил увечье во время производственного процесса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

По данным ведомства, из-за нарушений правил эксплуатации оборудования на предприятии произошло ЧП. Работник пытался вправить движущуюся ленту конвейера, которую вывернуло из-за скопившейся глины. Мужчина лишился руки. Выяснилось, что установка имела неисправности и истекший срок экспертизы промышленной безопасности.

Суд вынес решении о компенсации морального вреда пострадавшему шахтеру в размере 3 млн рублей. Денежные средства списаны со счета работодателя в пользу пострадавшего работника.