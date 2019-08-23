Стокгольм, , 12:46 — REGNUM

Шведская полиция заявила о растущей угрозе со стороны ультраправых. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Шведская полиция обеспокоена тем, что все больше преступлений совершается организованными группами представителей правых организаций. По всей Европе набирает оборот деятельность организаций, задача которых подрыв основ демократии. Полицейский аналитик Ан-За Хагстрём утверждает, что целью правых радикалов становятся политики, группы меньшинств и общественные организации.

Когда-то правые радикалы были малочисленны и не могли вести серьезную пропаганду. Однако в связи с развитием телекоммуникационных технологий правые получили новое поле для деятельности, которое дало им новые возможности для развития.

Начальник полицейского департамента общественной безопасности Клас Фриберг заявил, что деятельность правых на территории Швеции будет тщательно отслеживаться.