Осло, , 12:51 — REGNUM

В Норвегии из-за потепления может появиться популяция малярийных комаров. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Биолог из института общественного здравоохранения Норвегии Сондре Дал обнаружил малярийных комаров в центральной Норвегии. Это первый зафиксированный случай появления малярийных комаров в этом регионе. Биолог утверждает, что изменения климата провоцируют изменения в зонах распространения опасных насекомых.

Институт общественного здравоохранения Норвегии предупреждает, что в Норвегии могут прижиться опасные виды комаров. Особые опасения вызывает возможность того, что в южных районах Норвегии из-за потепления смогут жить и размножаться тигровые комары, которые переносят ряд опасных инфекций.