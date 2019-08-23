Симферополь, , 12:22 — REGNUM

В рамках фестиваля «Таврида-АРТ» состоится представление проекта «Русский театр в одном кадре», приуроченного к Году театра в России.

«Русский театр в одном кадре» — это глобальный портрет Русского театра XXI века.

2019 год — Год театра — бросает очередной вызов России, а в большей степени современному русскому искусству. Сейчас как никогда актуально создание уникального глобального портрета Русского театра XXI века с последующей фотовыставкой и созданием эксклюзивного фотоальбома и видеоверсией создания портрета, уверены авторы проекта.

В одном панорамном кадре собраны все главные персонажи современного российского театра.

На сегодняшний в проекте уже приняли участие: М.Захаров, М. Варшавер, Е. Миронов, В. Машков, Р. Виктюк, В. Урин, В. Исакова, С. Безруков, В. Рыжаков, Н. Коляда, А. Вертков, Т. Трибунцев, К. Лаврова-Глинка, М. Брусникина, В. Скворцов, Е. Коновалова, А. Филиппенко, О. Лерман, И. Апексимова, К. Бабушкина, А. Кот, А. Урсуляк, Е. Князев, П.Чинарев. М. Ревякина, Е. Добровольская, Р. Должанский, Е. Писарев, Б. Любимов, Г. Заславский, А. Большова, М. Васильева, П. Агуреева, Н. Щукина, А. Смоляков, П. Брюн, А. Стеклова, А. Кузичев, Я. Сексте, Д. Певцов, О. Дроздова, А. Сигалова, А. Демидова, А. Бартошевич, М. Матвеев, Н. Швец, С. Колпакова, А. Олешко, И. Золотовицкий, Ю. Пересильд, М. Виторган, В. Богачев, Е. Марчелли, А. Светлова, М. Миронова, К. Райкин, К. Крок, Р. Туминас и многие другие — всего около 100 человек.

В одном кадре присутствуют все те, кто создает современный Театр. А это не только артисты и режиссеры. Это — директора, критики, ректоры и др.

В рамках Форума «Таврида-Арт» будет представлен портрет Российского театра работы фотографа Вадима Гортинского в «демо-версии» — 3 метра на 50 см.

С 15 ноября фотовыставка «Русский театр в одном кадре» начнется в Музее Современной истории в Москве. Размер основного фотополотна: 12 Х 2 метра.

Помимо общего портрета на фотовыставке будет представлена серия индивидуальных портретов легендарных и начинающих театральных творцов. Общая композиция обещает удивить своим масштабом.