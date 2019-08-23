Пермь, , 12:11 — REGNUM

В Пермском крае главный санитарный врач поставил задачу по подготовке к предстоящему эпидсезону. От гриппа в 2019 году необходимо привить не менее 1,362 млн человек, или 52% населения региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Стоит отметить, в предверии предыдущего эпидемиологического сезона (2018−2019 гг.) антигриппозную прививку получили 1,107 млн человек при плане не менее 1 236 400 человек.

Добавим, в 2018—2019 годах за время эпидподъема заболеваемости гриппом и острыми респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) переболели 227 тысяч человек (8,6% населения). Из-за тяжелого развития болезни пришлось госпитализировать 2,2% от числа заболевших.