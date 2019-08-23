Москва, , 12:09 — REGNUM

В Новой Москве построят пожарное депо на четыре машиноместа, сообщил журналистам главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Объект появится в поселении Вороновское ТиНАО. Проект строительства согласован Москомархитектурой, он предусматривает появление тренировочных снарядов для пожарных — башни-скалодрома.

По словам Кузнецова, уровень проекта депо, несмотря на функциональность, «достаточно высокий».

«В основу внешнего оформления легло сочетание фирменных цветов пожарной охраны — красного, серого и темно-серого. Их сочетание вместе с переменной высотой, дали внешне привлекательное современное здание», — сказал он.

В депо, помимо гаража, расположатся диспетчерская, зона отдыха, склад и другие кабинеты, которые нужны пожарным. В тренировочной башне будет четыре этажа. Также для поддержания оптимальной формы сотрудников установят гидрант и беговую дорожку.