Москва, , 12:02 — REGNUM

Советы по выбору безопасных детских аттракционов опубликованы 23 августа пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут избежать травм и тяжёлых последствий для здоровья ребенка, пояснили в ведомстве.

Читайте также: Роспотребнадзор назвал критерии безопасности детских аттракционов

Самый главный критерий при выборе детских аттракционов — безопасность. Перед покупкой билета на аттракцион родителям необходимо выяснить, подходит ли он для ребенка.

У владельца аттракциона следует попросить правила поведения и пользования аттракционом.

Как сообщало ИА REGNUM, существует технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов», где говорится, что услуга должна быть безопасна для жизни.

Около четверти воронежских аттракционов небезопасны

На данную тему: Мэр Ярославля раскритиковал состояние детских городков