Москва, 23 августа 2019, 12:02 — REGNUM
Советы по выбору безопасных детских аттракционов опубликованы 23 августа пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут избежать травм и тяжёлых последствий для здоровья ребенка, пояснили в ведомстве.
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Самый главный критерий при выборе детских аттракционов — безопасность. Перед покупкой билета на аттракцион родителям необходимо выяснить, подходит ли он для ребенка.
У владельца аттракциона следует попросить правила поведения и пользования аттракционом.
Как сообщало ИА REGNUM, существует технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов», где говорится, что услуга должна быть безопасна для жизни.
Около четверти воронежских аттракционов небезопасны
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