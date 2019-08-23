Воронеж, , 12:00 — REGNUM

Планы властей Воронежа по отмене почти 30 городских маршрутов с целью оптимизации схемы дорожного движения вызвали резко отрицательную реакцию горожан в социальных сетях. Участники обсуждения переживают: чем будут заменены отмененные — привычные и для многих удобные — маршруты и не станет ли ситуация с общественным транспортом в Воронеже ещё хуже.

«Что происходит вообще?! Итак в Северном очень большие проблемы с транспортом: днем не уедешь, вечером не приедешь, т.к. из больших автобусов ходят 1, 5 (27 регулярно, а вот 41 практически и не видно), а маленьких всего 5 (естественно с разным маршрутом) и из них хотят два вообще отменить! Я не пойму, кто-то решил, что в самом густонаселенном районе города все обязаны купить по машине? Тогда это очень странная политика борьбы с пробками на дорогах. Московский проспект и так «залит в бетон» постоянно. Что происходит с транспортом в Воронеже?!» — написала пользователь Екатерина.

«Вот что бывает, когда решение за людей принимают люди далёкие от народа», — комментирует предложение об отмене маршрута №37 Михаил.

«Они хотят с 16-го сентября поднять цены, а еще помимо, чтоб делали пересадки, денег мало им, что не понятного?!» — напомнил участник обсуждения о планах властей увеличить тариф на проезд.

В комментариях воронежцы сомневаются, что ликвидированным маршрутам власти смогут дать адекватную замену и опасаются, что с введением новой транспортной схемы ситуация с общественным транспортом станет только хуже.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Воронеже был представлен на обсуждение новый проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. В частности, она предусматривает отмену 29 маршрутов, которые разработчики сочли дублирующими или невостребованными. Впрочем, как следует из комментариев горожан, сами жители эти маршруты невостребованными не считают. Добавим, что на осень этого года в Воронеже запланировано повышение тарифа на проезд до 23 рублей (с 17): новый тариф, как заявляли ранее чиновники, «привязан» к новой схеме организации движения.

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