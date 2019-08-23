Владимир, , 11:58 — REGNUM

Владимирская область заключила соглашение с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ЭКО-Транс». Как сообщила пресс-служба областной администрации, компания будет обслуживать города Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы (Зона №3).

Результаты этого конкурса были приостановлены из-за жалоб в Федеральную антимонопольную службу. Ранее власти обвинили других мусорных операторов, которые несколько раз подавали жалобы в ФАС, в саботаже. По утверждению областной администрации, именно из-за них сроки реформы обращения с ТБО были сорваны. Конкурсы по выбору операторов несколько раз отменялись, и ООО «Владэкотехпром» в конце 2018 года разорвало уже заключённый контракт.

Теперь антимонопольное ведомство признало необоснованными жалобы на департамент природопользования и охраны окружающей среды, и работа по отбору региональных операторов может продолжиться.