Белгород, , 11:49 — REGNUM

До 1 сентября 2019 года в Белгороде все сотрудники Единой транспортной компании, областного департамента строительства и транспорта и всех подведомственных структур должны ездить на общественном транспорте. Такое распоряжение дал заместитель губернатора области Евгений Глаголев после поездки в автобусе на одном из маршрутов. Об этом он написал 22 августа на своей официальной странице в социальной сети. Чиновников обязали не только ездить, но и предоставлять руководству ежедневный отчёт с предложениями и замечаниями по работе общественного транспорта. По словам Глаголева, это почти тысяча контролёров.

«Сегодня проехал по 17-му маршруту. Проверка показала, что у водителя отсутствовал на своем месте терминал для безналичной оплаты проезда. На вопрос, почему терминал не на месте, водитель ничего внятного не смог ответить. Я объявил выговор гендиректору транспортной компании, замдиректора по перевозкам», — подчеркнул начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев.

Замгубернатора также просит всех жителей Белгородской агломерации активнее пользоваться терминалами безналичной оплаты. А в случае их отсутствия и при других нарушениях — обращаться в контролирующие органы.

Перевозками по Белгороду и близлежащим микрорайонам сейчас занимается Единая транспортная компания. Реформу общественного транспорта проводят по поручению губернатора области.