Москва, , 11:52 — REGNUM

Московский аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в справочной службе транспортного учреждения.

Отметим, что по информации сервиса «Яндекс.Расписания» во «Внуково» задержано десять рейсов и два отменено. Однако представитель аэропорта заверил, что перебоев в работе нет.

«Всё в штатном режиме, всё в порядке. Всегда бывают какие-то задержки, это связано не с аэропортом, а с компаниями», — сообщил сотрудник аэропорта.

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