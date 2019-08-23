Москва, , 11:44 — REGNUM

Жителей России в начале ноября ждут три выходных дня подряд благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом говорится в сообщении Роструда.

«В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим», — напомнили в ведомстве.

Празднику предшествуют выходные дни 2 и 3 ноября — суббота и воскресенье. Предстоящие длинные выходные будут последними в 2019 году. Несколько нерабочих дней подряд утверждены решением правительства в январе: за сокращенным рабочим днем 31 декабря последуют восьмидневные новогодние каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничным и нерабочим днём 4 ноября является с 2005 года. День народного единства, напоминающий о победе ополчения Минина и Пожарского над поляками в 1612 году, пришел на смену Дню согласия и примирения, который отмечался в России 7 ноября в 1996—2004 годах.

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