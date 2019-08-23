Москва, , 11:42 — REGNUM

Большинство жителей России (79%) не верят в будущее беспилотных автомобилей. Хотели бы воспользоваться беспилотником лишь 21% опрошенных. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Автопилот Цитата из к/ф «Вспомнить все» реж Пол Верховен. 1990. США

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Готовы использовать автомобиль с электрическим двигателем 37% опрошенных. 38% хотели бы воспользоваться беспилотными летательными аппаратами при доставке товаров или почты.

Отмечается, что чаще всего использовать новые технологии готовы мужчины, молодёжь от 18 до 34 лет и люди с высоким доходом.

Опрос проведен в июне 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор транспортной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин заявил, что в деле внедрения беспилотных автомобилей Россия старается двигаться в общемировом тренде.

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