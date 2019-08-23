Кировск, Ленинградская область, , 11:47 — REGNUM

На воинском мемориальном кладбище в Новой Малуксе в Кировском районе Ленинградской области сегодня, 23 августа, перезахоронили останки 80 бойцов и командиров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Воинские почести погибшим отдали военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, сообщили в окружной пресс-службе. На церемонию также были приглашены родственники опознанных солдат.

Останки погибших бойцов были найдены в ходе Международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин», проводимой на местах боёв при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области.

В этой экспедиции участвовали более 350 человек: 49 отрядов из 27 регионов России, а также поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Латвии и Литвы.

Помимо останков защитников Ленинграда, были найдены элементы формы одежды и знаки различия, предметы экипировки и быта. Эти артефакты поступят в распоряжение музейных работников.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1990 года на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области найдены останки более 30 тысяч солдат и офицеров Красной армии, более семи тысяч имен установлено.

Ленинградская область первой среди регионов РФ законодательно оформила порядок действий в отношении неучтенных воинских захоронений и процедуру проведения поисковых работ на местах боёв минувших войн.

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