Коян, Южная Корея, , 11:31 — REGNUM

На территории южнокорейского медицинского центра в Кояне Myongji Hospital установили памятник А. С. Пушкину. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на церемонии открытия памятника, состоявшейся 22 августа, присутствовали представители посольства России в Южной Корее, заместитель мэра города Кояна, представители Союза писателей России, представители южнокорейской Федерации самбо, а также представители медицинского центра и гости медцентра.

Известно, что представители российского правительства вручили главе медицинского центра медаль Пушкина за вклад в медицинское и культурное сотрудничество.

Александр Сергеевич Пушкин известен в Южной Корее своим романом в стихах «Евгений Онегин», трагедией «Моцарт и Сальери», а также стихотворением «Если жизнь тебя обманет».