Пасадена, США, , 12:00 — REGNUM

Сотрудники американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) назвали небольшой камень с поверхности Марса в честь знаменитой рок-группы Rolling Stones. Камень, который уже передан музыкантам, был подобран с поверхности планеты автоматическим межпланетным аппаратом InSight. Об этом сообщает 23 августа Associated Press.

«Теперь на Марсе есть «Rolling Stones Rock», и это дает Мику и ребятам полное удовлетворение», — сказал вокалист группы Мик Джаггер во время концерта, прошедшего 22 августа на стадионе Rose Bowl в Пасадене (штат Калифорния, США).

Американский актер Роберт Дауни-младший вышел на сцену до выступления группы, чтобы рассказать публике эту новость.

«НАСА дало нам то, о чем мы всегда мечтали, наш собственный rock на Марсе, — сказал Джаггер. — Я не могу в это поверить».

Музыкант добавил, что хочет поставить камень на каминную полку. Название группы Rolling Stones в переводе означает «катящиеся камни».