Москва, , 11:05 — REGNUM

Московский аэропорт «Шереметьево» 23 августа работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отметим, что согласно сервису «Яндекс.Расписания» в столичных аэропортах задержано и отменено 49 рейсов.

«У нас всё в штатном режиме», — сообщил представитель пресс-службы. По его информации ни один из рейсов 23 августа пока не был отменён или перенесён на другое время.

Относительно причин перебоев в авиасообщениях других аэропортов в пресс-службе «Шереметьево» сообщили, что не располагают данной информацией.

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