Москва, , 11:00 — REGNUM

В Москве готовят к открытию набережную Марка Шагала, сообщила журналистам 23 августа председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По её словам, участок набережной уже готов. Пробный запуск систем освещения прошёл успешно — они заработали в штатном режиме.

«Строительство идёт полным ходом. Здесь уже смонтировали инженерные системы, уложили гранит, установили фонари, лавочки и урны, обустроили беговые и велодорожки», — сказала Пятова.

Вдоль береговой зоны высаживаются крупные деревья, всего их будет около 900, по всей длине набережной.

Новое общественное пространство Москвы находится на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ». Открытие приурочено ко Дню города.