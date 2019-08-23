Махачкала, , 11:11 — REGNUM

Власти Дагестана намерены в течение трёх лет добиться стопроцентной доступности дошкольного образования для детей. В республике для этого будет создано свыше 30 тыс. дополнительных мест в яслях и детских садах. Об этом на совещании работников образования республики заявила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

«В сотрудничестве с Минпросвещения России республикой разработан комплекс мер по достижению по итогам 2020 года 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет, реализация которого позволит создать новых 23 тыс. 127 мест», — доложила Омарова.

По её словам, за пять лет благодаря программе модернизации систем дошкольного образования в регионе было введено 108 детских садов на более чем 35 тысяч мест для детей данной возрастной группы.

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Кроме того, по словам министра, в 2019—2021 годах в рамках нацпроекта «Демография» в Дагестане будет создано 57 учреждений дошкольного образования на 9,1 тыс. дополнительных мест для детей до трёх лет.

Вице-премьер также высказалась за развитие альтернативных форм охвата детей дошкольным образованием, в том числе с привлечением частного сектора. По её словам, необходимо обсуждать с компаниями-застройщиками и предпринимателями, желающими открыть частные детские сады, возможность создания билдинг-садов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дагестан вошёл в число субъектов, получивших нарекание со стороны правительства РФ в связи с низкими темпами строительства детских садов, которые по нацпроекту «Демография» должны быть введены в эксплуатацию в ноябре — декабре 2019 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил властям этих регионов «принять исчерпывающие меры» для ускорения темпов.

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