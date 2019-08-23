Томск, , 10:47 — REGNUM

Первый в России крупный проект по восстановлению экосистем нефтезагрязненных водоемов реализует компания «Самотлорнефтегаз» совместно с учёными биологического института Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 23 августа сообщает пресс-служба вуза.

В рамках научной работы биологам предстоит обследовать более 100 водоемов в Нижневартовском районе Югры, где находится крупнейшее в России месторождение углеводородов — Самотлорское.

«Освоение природных ресурсов здесь началось в конце 60-х. Судя по документальным источникам, внутрипластовое давление было таким, что из поисковой скважины бил фонтан огромной мощности — за сутки выливалось более тысячи тонн нефти», — объяснил директор биологического института ТГУ Данил Воробьев.

Добавим, что в Югре добывается более половины российской нефти. Экологическая инициатива принадлежит властям региона. В 2018 году были введены нормативы содержания загрязняющих веществ в водоёмах. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. Через три года всем недропользователям ХМАО необходимо выполнить инвентаризацию водных объектов, разработать программы по их очистке и реабилитации.

Читайте также: Природнадзор Югры установил причину разлива нефтепродуктов в реке Сайма