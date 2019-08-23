Оренбург, , 10:49 — REGNUM

В Оренбурге на скамье подсудимых окажется иностранец, снятый с самолета за авиадебош. Уголовное дело направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Гражданина Азербайджана обвиняют в хулиганстве с оказанием сопротивления представителю власти и публичном оскорблении полицейского.

Напомним, инцидент произошёл 11 марта 2019 года в самолете, который следовал рейсом Оренбург — Москва в аэропорт Шереметьево. Когда Боинг готовился к взлету и уже двигался по полосе, пассажир вел себя агрессивно. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и высадить авидебошира.

В дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту Оренбурга иностранец оказывал сопротивление и матерился.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей, такое максимальное наказание предусмотрено частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с оказанием сопротивления представителю власти)

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