Псков, , 10:47 — REGNUM

В 2022 году в Псковской области планируется создать центр опережающей профессиональной подготовки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, центр будет создан на базе Великолукского политехнического колледжа.

На эти цели регион получил грант в размере около 60 млн рублей по национальному проекту «Образование».

В 2019 году, как сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, в трёх колледжах региона будут созданы 15 современных учебных лабораторий в рамках стандартов Worldskills.

В 2020 году два средних специальных образовательных учреждения региона (Дновский железнодорожный техникум и Псковской агротехнический колледж) станут площадками для проведения демонстрационного экзамена — это новый формат экзамена, при котором оценивать практические навыки выпускников приглашают потенциальных работодателей. Баллы, которые выпускник получает по итогам демонстрационного экзамена, заносятся в российскую сертификационную систему, и по её базе работодатели также могут предложить работу специалистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Казани открылся 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills («Молодые профессионалы»). Основные соревнования начнутся сегодня, 23 августа. В рамках открытия чемпиона состоялось всероссийское совещание, которое провела министр просвещения России Ольга Васильева. Учащиеся псковских колледжей в 2018 году в национальном финале чемпионата заняли второе место по компетенции «Спасательные работы», а также вошли в десятку лучших по стране по компетенции «Медицинский и социальный уход».