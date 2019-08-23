Калуга, , 10:45 — REGNUM

В Калужской области уровень общей безработицы составляет 3,8%. По этому показателю область занимает шестое место в Центральном федеральном округе. С января по июль 2019 года в центры занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 14 тысяч 616 человек (в 2018 году — 13 тыс. 982 человека). Нашли работу 10 тыс. 676 человек, в том числе из числа безработных — 1 тыс. 963 человека. Об этом 23 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

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Численность безработных на конец июля 2019 года составила 2 тыс. 366 человек, а уровень регистрируемой безработицы — 0,43% (на конец июля 2018 года — 2291 человек). К началу августа областная база вакансий насчитывала 11 тыс. 293 рабочих мест, средний уровень заработной платы — 23,5 тыс. рублей. По-прежнему в регионе ощущается острая нехватка рабочих строительных профессий. Также мало водителей, швей, продавцов, трактористов и электрогазосварщиков. Велика потребность в инженерах, врачах, фельдшерах и медсестрах.

В целом ситуация на рынке труда Калужской области характеризуется как стабильная. Численность экономически активного населения региона за второй квартал 2019 года составила 530,9 тыс. человек, а уровень занятости населения — 60%. На 1 января 2019 года в Калужской области проживали 1 млн 009 тыс. 377 человек.