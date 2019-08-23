Киев, , 10:39 — REGNUM

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня, 23 августа, посетит столицу Украины. Об этом сообщили в посольстве РФ на Украине.

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«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова самолётом направляется в Киев», — приводит ТАСС слова представителя дипломатического ведомства.

Эту информацию подтвердили в аппарате Москальковой. При этом цель визита омбудсмена на Украину не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена лицами, удерживаемыми на территории обоих государств. По заявлению источника газеты «Коммерсантъ» обмен может состоятся до конца текущего месяца, списки в настоящее время уточняются. Предполагается, что на Украину точно вернутся моряки, задержанные после провокации Киева в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских военных судна, которые грубо вторглись в территориальные воды России и отказывались выполнять законные требования пограничников. Члены экипажей были задержаны, а позднее помещены под арест. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест украинских моряков на три месяца.