Пекин, , 10:38 — REGNUM

Пользователи из Китая столкнулись с требованием авторизации в ряде сервисов «Яндекса». Об этом сообщают участники русскоговорящих групп в китайском мессенджере WeChat.

Робот «Яндекс» Иван Шилов© ИА REGNUM

Без регистрации и авторизации пользователи не могут воспользоваться поиском и некоторыми другими возможностями «Яндекса». Требование действует для китайских IP-адресов, его можно обойти с помощью технологии VPN, уточняют они.

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Запрос логина появляется при входе в «Яндекс», отметил пользователь sergauskus. Пользователь с ником Ksenia уточнила, что заходить нужно через браузер «Яндекса», однако она предпочла получить доступ к сервисам «через Японию».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти КНР закрыли для своих граждан доступ к российской социальной сети «ВКонтакте». Ограничение было снято в феврале 2018 года.

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