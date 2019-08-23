Москва, 23 августа 2019, 10:36 — REGNUM
Российские туроператоры начинают продажи железнодорожных туров к Деду Морозу. Первым открыл продажи «Русский Экспресс», сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Трехдневные туры на специальном туристическом поезде в Великий Устюг можно купить от 9,5 до 25 тыс. рублей на человека.
Интерактивная часть тура «В гости к Деду Морозу» начинается уже в поезде. Детей сопровождают вожатые, которые будут проводить новогодние конкурсы, викторины и помогут составить письмо Деду Морозу.
Как сообщало ИА REGNUM, некорректными назвали сообщения о сокращении новогодних каникул в 2020 году в Минтруде РФ.
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