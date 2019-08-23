Казань, , 10:31 — REGNUM

Делегация Новгородской области на чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который открылся 22 августа в Казани, представит проект Новгородской технической школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Это совместный проект НовГУ, правительства Новгородской области, «Университета 20.35» иWorldSkills, нацеленный на подготовку и переподготовку кадров для работы на высокотехнологичных производствах.

По данным министерства образования Новгородской области, в составе новгородской делегации в Казань отправились более 60 человек, в том числе около 40 школьников и студентов. В деловой программе чемпионата участвуют 18 молодых педагогов Новгородской области из профессиональных образовательных организаций.

«Деловая программа чемпионата пройдет в виде международной конференции, где представители государственной власти и авторитетные эксперты со всего мира будут дискутировать на темы, которые определяют будущее рабочих профессий, включая и то, как максимизировать пользу для экономики и общества», — отметили в региональном министерстве образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 открылся 22 августа. Основные соревнования начнутся сегодня, 23 августа. В чемпионате принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов, соревнующихся в 56 компетенциях производства.

Читайте также: Минниханов показал церемонию открытия чемпионата WorldSkills из VIP-ложи

Напомним также, что в 2021 году Новгородская область планирует принять финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Читайте также: Новгородская область в 2021 году примет финал чемпионата рабочих профессий

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская техническая школа появится на берегу Волхова в 2021 году