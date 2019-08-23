Воронеж, , 10:31 — REGNUM

В Воронеже в 26-й раз будут выбирать «Почётного гражданина Воронежа». В этом году, по данным администрации города, в список кандидатов на присвоение звания вошли 11 человек — работники здравоохранения, промышленности, культуры, общественники и др.

Так, в числе кандидатов — гендиректор «Воронежстальмост» Андрей Боровиков, гендиректор АО «Турбонасос» Сергей Валюхов, актер Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова Сергей Карпов, руководитель воронежского кардиоцентра, кардиохирург Сергей Ковалёв, руководитель филиала АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» — директор Воронежского механического завода Сергей Ковалёв, врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» Сергей Кузнецов, участник Великой Отечественной войны, инженер-конструктор, 57 лет проработавший на КБХА, Иван Малов, художественный руководитель Государственного академического Воронежского русского народного хора имени К.И. Массалитинова Вячеслав Помельников, заместитель главного инженера по производству ВАСО Михаил Рощупкин, главный специалист по разработке комплектующих изделий и неметаллических элементов АО «КБХА», академик Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Виктор Скачилов, бывший мэр Воронежа, экс-замгубернатора, сегодня — член Совета руководителей органов местного самоуправления при правительстве РФ Александр Цапин.

Список кандидатов будет представлена на заседании городской Общественной палаты, где проходит обсуждение и голосование. Окончательное решение принимает гордума. По традиции ленты и удостоверения избранным Почетным гражданам вручаются в День города — в этом году он выпал на 21 сентября.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2018 году звание «Почетный гражданин Воронежа» было присвоено участнику Великой Отечественной войны Мамеду Джабраилову.