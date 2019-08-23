Калуга, , 10:29 — REGNUM

Свыше 200 мест с адресами достопримечательностей вошли в карту-путеводитель по Калуге и окрестностям, где наряду с известными туристическими местами впервые отмечены памятники промышленной и технической архитектуры, кварталы с исторической застройкой, а также парки, скверы и даже пригородные родники. Об этом 23 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM президент Ассоциации предпринимателей Калужской области Инна Евсина.

Свыше 200 мест с адресами достопримечательностей вошли в карту-путеводитель по Калуге и окрестностям, Фото пресс-службы Ассоциации предпринимателей Калужской области

В новом путеводителе по Калуге указаны коды для смартфонов с GPS-модулями, обеспечивающие простой поиск туристических мест.

«Появление подобных проектов крайне необходимо как для развития малого и среднего бизнеса, инфраструктуры гостеприимства, так и для социально-экономического роста региона. Ведь у Калуги огромный туристический потенциал за счет близости к Москве. Всё остальное — дело маркетинга», — считает Инна Евсина.

Путеводитель создан при активной поддержке региональной Ассоциации предпринимателей. Новый туристический справочник можно приобрести в киосках города, музеях и книжных магазинах.