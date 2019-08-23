Кемерово, 23 августа 2019, 10:28 — REGNUM
В кемеровских Осинниках работников Федеральной налоговой службы привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, сделано это было по представлению прокурора города «за нарушения антикоррупционного законодательства».
Как показала прокурорская проверка, служащие межрайонной инспекции предоставили недостоверные сведения о доходах и наличии недвижимости.
В итоге два сотрудника инспекции получили выговор, ещё пять — замечание.