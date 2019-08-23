Москва, , 10:18 — REGNUM

Профессии, связанные с воздействием химических веществ, вибрации и микроорганизмов, наиболее негативно отражаются на женском репродуктивном здоровье. Об этом рассказали специалисты НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, передает 23 августа RT.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

С этой точки зрения для женщин вредны профессии маляра, оператора заправочных станций, чистильщика, гальваника, литейщика, водителя, гравёра, дорожника, клепальщика, шлифовальщика. С опасными микроорганизмами сталкиваются работники медучреждений и исследовательских лабораторий, водоочистных сооружений, пищевой промышленности, животноводства.

Женщинам вредно работать в экстремальном микроклимате: в цехах с холодильниками или печами, на открытом воздухе в холоде или на жаре. Профессии укладчика-упаковщика, такелажника или формовщика вредны из-за поднятия тяжестей. Также негативно воздействуют на организм электрические, магнитные и электромагнитные поля.

Для мужчин, впрочем, все перечисленные факторы тоже справедливы, исключая тяжесть рабочего процесса, отметили в НИИ медицины труда. Эксперты добавили, что риск патологий репродуктивной сферы увеличивается при сочетании негативных производственных факторов с неправильным питанием, стрессом, недосыпанием и тому подобными составляющими образа жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Минтруд обновил список профессий с ограниченным использованием женского труда. В перечне, в частности, работа в горнодобыче, металлообработке, черной металлургии.

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