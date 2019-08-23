Москва, , 10:12 — REGNUM

В Москве проведут ремонт двух административных зданий и вспомогательных сооружений, расположенных на севере города. Об этом сообщили в Москомэкспертизе.

Оба здания находятся в районе Беговой по адресу: улица Скаковая, д. 19 и д. 19 стр. 1. По этому адресу размещено ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

В планах замена окон и дверей, облицовка цоколя керамогранитом, фальш-остекление. Также приведут в порядок кровлю. На ней будет установлено ограждение и система задержания снега. Проведут и другие работы — расширение входного проёма, закладку ниш в стенах, размещение вентилируемого фасада и козырька. Будет заменены стропильные конструкции, перегородки в кладовой для хранения велосипедов. Кроме этого, готовится выполнение отделочных работ.