Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан и гостей Северной столицы об усилении ветра. Граждан просят быть внимательными и соблюдать осторожность при нахождении на улице.

По прогнозу синоптиков, 23 августа в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного ветра скоростью до 12−17 м/с.

По шкале Бофорта это считается «крепким ветром», который на две ступени ниже «штормового ветра».

Добавим, что усиление ветра началось еще 22 августа. Этот факт называли одним из условий, способствовавших масштабному пожару в производственном здании в Невском районе Петербурга.