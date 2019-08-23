Магнитогорск, Челябинская область, , 10:10 — REGNUM

В Магнитогорске бывший заключённый возместит исправительной колонии №18 деньги, потраченные на его содержание в марте-мае 2019 года. Об этом сообщает челябинская облпрокуратура.

По решению суда гражданин заплатит 17 тыс. рублей. В эту стоимость входят трёхразовое питание, обеспечение предметами для гигиены и т.д.

Суд установил, что в колонии гражданину предлагали рабочие места, но он отказался от работы, причём без уважительных причин. Это и стало основанием для взыскания с него денег.