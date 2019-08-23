Верхняя Салда, Свердловская область, , 10:12 — REGNUM

В Верхней Салде (Свердловская область) назовут одну из площадей города в честь покойного мецената Владислава Тетюхина. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских в Facebook.

В память об основателе Уральского клинического центра будет названа площадь у авиаколледжа. А на доме, где жил Тетюхин, появится мемориальная табличка с именем покойного.

Чиновники обещают заручиться поддержкой родственников «народного олигарха».

Напомним, Владислав Тетюхин — экс-директор «ВСМПО-Ависма», продавший свои акции после ухода с руководящего поста и вложивший их в строительство клинического центра. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал сохранить наследие умершего.

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