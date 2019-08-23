Симферополь, , 10:09 — REGNUM

Министерство здравоохранения Крыма не должно вести судебные тяжбы с жителями полуострова, которые требуют обеспечить их лекарствами, не зарегистрированными в России. Об этом на выездном заседании по проблемным вопросам Красногвардейского района 22 августа заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Никаких апелляций не подавать, в первой инстанции соглашаться. Подготовьте перечень лекарственных препаратов, которые были востребованы за последнее время по решениям судов, чтобы больше у нас таких ситуаций не было», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что республиканские медики назначили пациентке, страдающей редким генетическим заболеванием — туберозным склерозом, лекарства, которые не зарегистрированы на территории России. При этом минздрав РК не только отказывает им в обеспечении препаратом, но затягивает решение вопроса в суде.

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