Симферополь, 23 августа 2019, 10:09 — REGNUM
Министерство здравоохранения Крыма не должно вести судебные тяжбы с жителями полуострова, которые требуют обеспечить их лекарствами, не зарегистрированными в России. Об этом на выездном заседании по проблемным вопросам Красногвардейского района 22 августа заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что республиканские медики назначили пациентке, страдающей редким генетическим заболеванием — туберозным склерозом, лекарства, которые не зарегистрированы на территории России. При этом минздрав РК не только отказывает им в обеспечении препаратом, но затягивает решение вопроса в суде.
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