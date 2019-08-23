Избербаш, Дагестан, , 10:29 — REGNUM

В превышении должностных полномочий при распределении земель признан виновным бывший глава дагестанского города Избербаша Амир Магомедов. Он незаконно раздал два участка общей площадью свыше 3,7 тыс. кв. м, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что в декабре 2013 года Магомедов, будучи мэром Избербаша, незаконно передал одному из муниципальных предприятий участок на 3,3 тыс. кв. м, находящийся в федеральной собственности.

Помимо этого, в 2015 году экс-чиновник незаконно распорядился муниципальной землей площадью 450 кв. м, бесплатно предоставив её гражданину. Городской суд назначил Магомедову наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

«В целях изъятия земельных участков из чужого незаконного владения прокуратурой в суд направлены исковые заявления», — добавили в надзорном органе.

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Как сообщало ИА REGNUM, под следствием в настоящее время находится ещё один бывший мэр города Избербаша Абдулмеджид Сулейманов, также подозреваемый в превышении полномочий. По версии следствия, он незаконно передал муниципальную квартиру местной жительнице, которая не нуждалась в улучшении жилищных условий и не состояла в очереди на получение жилплощади.