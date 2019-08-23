Новосибирск, , 09:39 — REGNUM

В аэропорту «Толмачёво» в Новосибирске в рамках проекта «Великие имена России» будет установлена экспозиция в честь маршала авиации Александра Покрышкина, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Напомним, что ранее новосибирскому аэропорту было присвоено имя трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина.

Как заявили в областной администрации, «создание экспозиции призвано популяризировать достижения нашего выдающегося земляка».

Концепция проекта предусматривает размещение бюста Покрышкина, визуальных и текстовых информационных материалов о его личности и жизни. Выставку планируют открыть до конца сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 44 российским аэропортам имён великих соотечественников. Международный аэропорт Новосибирска получил имя первого трижды Героя Советского Союза, Маршала авиации А.И. Покрышкина.

Читайте также: Второе имя для аэропорта «Толмачево»: много идей и столько же сомнений